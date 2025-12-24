Juan Manuel González Alvarado arrestado por incendio en Hermosillo

Detienen a Juan Manuel González Alvarado por incendio en Waldo´s Sonora.

El ex titular del CEPC Sonora fue detenido en la madrugada del 24 de diciembre por el incendio en Waldo´s de Hermosillo. Juan Manuel González Alvarado, ex titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), fue detenido por autoridades estatales por su presunta responsabilidad en el incendio de Waldo´s Sonora.

Detalles de la detención

La detención del exfuncionario realizada la madrugada del 24 de diciembre obedece al cumplimiento de una orden de aprehensión en su contra por el delito de incumplimiento de un deber legal. Esto debido a que se encontraba en funciones durante el periodo en el que no se realizaron las revisiones correspondientes a estas tiendas y en las que se permitió la permanencia de un transformador dentro de las instalaciones.