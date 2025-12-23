Empresario acusa colusión bancaria para despojarlo de bienes

Manfred Mauricio Quintanilla Hernández acusó que exdirectivos de CI Banco habrían impulsado una colusión bancaria y judicial para intentar despojarlo de su patrimonio, aprovechando que no se encuentra en México desde mayo de 2023.

Según Quintanilla, Roberto Pérez Estrada habría utilizado su posición para acceder a información confidencial y facilitar prácticas irregulares. El empresario sostuvo que su ausencia fue utilizada para simular notificaciones y solicitar órdenes judiciales improcedentes.

¿Cómo ocurrió la colusión en CI Banco?

Quintanilla Hernández sostiene que su ausencia en México fue aprovechada para simular notificaciones y obtener órdenes judiciales improcedentes. Asegura que esta situación es parte de un plan para despojarlo de su patrimonio.

Contexto de las acusaciones

El empresario aclara su situación migratoria y su vínculo con Transportes Unidos Mexicanos en medio de estas acusaciones. Reitera que su objetivo es impedir el despojo de su patrimonio mediante procesos irregulares.

Investigaciones en Estados Unidos

Las denuncias de Quintanilla se enmarcan en investigaciones que se llevan a cabo en Estados Unidos. El empresario busca que se tomen en cuenta sus argumentos para frenar cualquier intento de despojo.