Samuel García muestra trenes del monorriel en Nuevo León: mejorarán el transporte

Presume Samuel García trenes del monorriel que se construye en NL

Monterrey, Nuevo León.- El gobernador de Nuevo León, Samuel García, presumió los trenes que tendrá el estado para el monorriel que se espera esté en operaciones para la fecha del Mundial FIFA 2026.

El mandatario estatal mostró uno de los 20 trenes del proyecto y el cual se estará exhibiendo en la Explanada LABNL, frente al Palacio de Gobierno.

Características de los trenes del monorriel

A través de un video el jefe del ejecutivo estatal detalló las características que tendrán las unidades que aseguró vienen a revolucionar el transporte público en el estado.

"Estos trenes miden 800 metros, tienen capacidad de 720 pasajeros", destacó.

Dijo que el tráfico de carros particulares irá disminuyendo.

"Imagínense la cantidad de carros que nos vamos a ir quitando del tráfico cuando estos trenes que es lo mejor que hay en el mundo lleguen a Nuevo León. Este es el tercero que llega", dijo.

Añadió que son trenes que se manejan vía eléctrica, no contaminan y como usan neumáticos por abajo al ser el monorriel no hacen ruido.

Impacto del monorriel en el tráfico

Destacó que Nuevo León va a construir el monorriel más largo del Continente y el segundo más largo del mundo.

Indicó que es un tren con seis segmentos y con una velocidad punta de 80 kilómetros por hora, con una capacidad de 720 pasajeros.