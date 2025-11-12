Sheinbaum pide investigar marcha de la Generación Z

12 de noviembre, 2025 — La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que se llevará a cabo un análisis sobre la convocatoria y el financiamiento detrás de la marcha programada para el próximo 15 de noviembre en la Ciudad de México y otros puntos del país, inicialmente impulsada bajo el estandarte de la Generación Z.

Aunque la mandataria reiteró su compromiso con la libertad de expresión, reunión y movilización, sugirió que es crucial identificar quiénes están verdaderamente convocando y financiando el movimiento, el cual, según su perspectiva, ha adquirido "tintes partidistas" y ha sido asumido por la oposición.

¿Qué ocurrió?

Sheinbaum Pardo mencionó que, si bien la Generación Z (personas de entre 13 y 27 años) es la bandera visible de la protesta, se ha identificado que personas mayores de edad, ajenas a esa generación, están activamente difundiendo e invitando a la población a participar en el revuelo.

"Todos tienen derecho a manifestarse, nadie está en contra de ellas, somos un país libre en donde hay libertad de expresión, reunión y de movilización, pero es importante que se conozca quienes están convocando la movilización", señaló la presidenta.

La jefa del ejecutivo federal consideró que, aunque los jóvenes tienen el derecho genuino a expresarse, el movimiento se ha transformado en una manifestación de la oposición. Se espera que en las próximas horas se presenten los resultados del estudio sobre cómo se ha estructurado la convocatoria.

¿Cuál es el contexto general?

La marcha del 15 de noviembre tiene previsto reunir a cientos (o miles) de personas desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino, con el objetivo de reclamar al gobierno temas sensibles como la corrupción y la violencia en el país.

En un punto relacionado, y ante la colocación de vallas metálicas en las inmediaciones de Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum informó que la medida tiene como único fin "proteger la vida de las personas", en previsión de posibles incidentes durante la movilización.

Un aspecto distintivo de la marcha, impulsada por la Generación Z, es la probable presencia de banderas con el logo del popular anime One Piece, un símbolo que ha aparecido en otras manifestaciones juveniles a nivel global.