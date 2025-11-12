Aplazamiento de audiencia de Javier Duarte por falta de testigos de la FGR

Una jueza federal acordó aplazar la audiencia en la que se resolvería si el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, puede acceder al beneficio de la libertad anticipada. La decisión se tomó a petición de la propia Fiscalía General de la República (FGR), aunque no se ha fijado una nueva fecha para la continuación de la diligencia.

La audiencia se llevaba a cabo ante Ángela Zamorano Herrera, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, donde Duarte se encuentra recluido. El exmandatario se declaró culpable de los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero en 2018 tras negociar un criterio de oportunidad con la FGR, lo que le permitió obtener una pena reducida de nueve años de prisión.

El Retraso por Testigos Faltantes

El aplazamiento se produjo después de que la FGR solicitara a la juzgadora posponer la continuación de la audiencia. La razón principal fue la ausencia de tres miembros de la Fiscalía de Veracruz, quienes habían sido ofrecidos como testigos por la propia FGR en el marco de la diligencia.

En la sesión que inició el martes por la mañana, tanto la defensa como la Fiscalía interrogaron a cuatro testigos. Sin embargo, la falta de los otros tres testimonios claves de la Fiscalía de Veracruz impidió avanzar en el proceso y obligó a la jueza Zamorano a suspender temporalmente la resolución.

Criterios para la Salida Anticipada

Duarte busca obtener el beneficio de la libertad anticipada argumentando que está próximo a cumplir el 95 por ciento de su condena. Al exgobernador le restan solo cinco meses para agotar su sentencia completa.

La Ley Nacional de Ejecución Penal establece que los sentenciados pueden solicitar la libertad anticipada si cumplen con varios requisitos esenciales, entre ellos:

Haber cumplido con al menos el 70 por ciento de su condena en el caso de delitos dolosos (como los de Duarte). Haber mantenido buena conducta durante su reclusión. No estar sujeto a otra sentencia o proceso que conlleve prisión preventiva de oficio.

La defensa de Duarte ha presentado certificaciones de las autoridades penitenciarias que avalan la buena conducta del exmandatario, destacando que ha cumplido con el plan de actividades para la reinserción y ha participado en cursos e impartido clases dentro del centro penitenciario, cumpliendo así con los criterios establecidos por la ley para la posible finalización de su pena de manera anticipada. El aplazamiento audiencia Duarte mantiene en suspenso el destino final del exgobernador.