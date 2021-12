Juez le niega prisión domiciliaria a Gallardo Félix "El Jefe de Jefes"

EL FINANCIERO.- El juez Noveno de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México desechó el incidente de sustitución de pena al narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo, pionero del narcotráfico en México, quien busca salir de prisión y terminar de purgar su condena de 37 años de prisión en su casa.

Gallardo Félix, alias "el Jefe de Jefes" y considerado fundador del Cártel de Guadalajara, ha estado en prisión 32 años, y aún le restan por cumplir cinco años tras las rejas por el homicidio del agente de la DEA, Erique "Kiki" Camarena Salazar.

Fue el capo de 75 años de edad quien reveló que el 22 de noviembre el juez José Elías Pacheco Martínez le negó la prisión domiciliaria. Al promover un juicio de amparo, acusó al juzgador de no haber valorado adecuadamente su precaria condición de salud y su avanzada edad, con lo que se violaron en su perjuicio una serie de derechos humanos.

"En la demanda de amparo, señala que el 22 de noviembre del año en curso (...) se desechó el incidente de sustitución de la pena de prisión y que de ahí emana la totalidad de los actos reclamados", dice una notificación publicada en estados electrónicos del Poder Judicial de la Federación.

Por ahora, el juez de amparo aún no admite a trámite el recurso de garantías presentado por Gallardo Félix, pues lo conminó a realizar precisiones sobre los motivos del amparo y autoridades contra las cuales promueve el recurso.

Y es que, en su escrito de demanda, Gallardo Félix puso una larga lista de autoridades a las que señala como responsables, pero no detalló de manera clara, precisa y puntual qué acto es el que reclama de cada una de ellas. El punto central del argumento de Félix Gallardo es que su "grave" estado de salud y su avanzada edad se traducen en una desventaja para cumplir con el objetivo de la reinserción social.

El narcotraficante acusó que el juez noveno no atendió sus alegatos en el sentido de que presenta discapacidad auditiva, visual y motora, lo que amerita el cambio de lugar de internamiento a su domicilio. Señaló que su condición de salud le dificulta interactuar con otras personas y que representa una barrera para su efectiva reinserción en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás personas privadas de la libertad.

Sin embargo, según dijo el propio Félix Gallardo, el juez José Elías Pacheco Martínez desechó sus argumentos. El 20 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que si la autoridad otorga la libertad a Félix Gallardo por su mayoría de edad, él no se opondría.

"En su caso si se termina de revisar este asunto, que corresponde a la Fiscalía, (se determina) de que no tiene ya ningún pendiente porque ya cumplió con estar en la cárcel durante algún tiempo, que, si ya tiene derecho a salir, yo no me opongo a eso", apuntó en su conferencia matutina.