Julio César Chávez Jr. es deportado desde EE.UU. y capturado en Sonora

Julio César Chávez Jr., hijo del icónico pugilista mexicano, fue deportado el pasado lunes desde Estados Unidos y detenido por autoridades mexicanas al ingresar al país por Sonora, según información oficial.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este martes que el boxeador fue recibido por autoridades mexicanas tras una notificación de su deportación. "Nos informaron que iba a llegar a México. Aquí ya existía una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General de la República (FGR)", expresó durante su habitual conferencia de prensa.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Chávez Jr. fue trasladado desde la garita fronteriza ´Dennis DeConcini´, que conecta el estado de Arizona con Sonora, hacia las instalaciones de la Policía Federal Ministerial en Hermosillo, donde ingresó a las 11:53 de la mañana, hora local.

El proceso de deportación comenzó a inicios de julio, poco después de que el boxeador enfrentara a Jake Paul en un combate realizado en California. Fue entonces cuando agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) lo detuvieron por presuntas conexiones con grupos delictivos, así como otras violaciones migratorias.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE.UU. aseguró que Chávez Jr. ingresó al país con una visa de turista en agosto de 2023, la cual expiró en febrero de este año. Además, se le acusa de haber hecho declaraciones falsas en un trámite migratorio reciente. El DHS también destacó que el boxeador enfrenta una orden de arresto en México por su presunta implicación en crimen organizado y tráfico de armamento.

Desde marzo de 2023, la FGR había emitido una orden de aprehensión contra Chávez Jr. y, tras su arresto en Estados Unidos, activó los mecanismos para su traslado a México. Actualmente, el boxeador se encuentra bajo custodia en territorio mexicano mientras continúan las investigaciones.