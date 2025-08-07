Retos jurídicos ambientales en el Estado de México: compromiso del Poder Judicial

Poder Judicial del Estado de México impulsa la justicia ambiental y la protección de seres sintientes

Con el objetivo de garantizar la conservación del medio ambiente y la protección de los seres sintientes, el Poder Judicial del Estado de México está reforzando su compromiso con la justicia ambiental. A través de jueces y juezas, se busca modificar el rumbo que ha llevado a la degradación de los ecosistemas en la entidad.

Durante el foro 'La intervención de los órganos jurisdiccionales en temas ambientales y seres sintientes', organizado por el propio Poder Judicial mexiquense, se subrayó la importancia de una mayor sensibilidad y rigor por parte de los impartidores de justicia en casos como la tala ilegal, la contaminación del agua, la alteración de ecosistemas y el maltrato animal.

Alejandra Rabasas Salinas, titular de la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, destacó que los asuntos ambientales representan uno de los mayores retos jurídicos en la actualidad, por la complejidad técnica y el impacto social que implican.

El evento fue inaugurado por Fernando Díaz Juárez, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, junto a Alhelí Rubio Arronis, secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la entidad, quienes coincidieron en que la justicia ambiental debe ser una prioridad institucional para garantizar un futuro sostenible.