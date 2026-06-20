CNTE pone en pausa su huelga nacional y comienza el retiro de plantones

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación determinó suspender temporalmente su huelga nacional y levantar los campamentos instalados en la Ciudad de México y en distintas entidades del país, luego de casi tres semanas de movilizaciones en demanda de cambios al sistema de jubilaciones y otras reivindicaciones laborales.

La decisión fue tomada durante la Asamblea Nacional Representativa, máximo órgano de dirección de la organización, que acordó concluir esta etapa de protesta con un mitin programado frente a la sede nacional de la coordinadora, ubicada en el Centro Histórico de la capital.

Durante la reunión, Yenny Aracely Pérez Martínez señaló que el movimiento logró colocar en la agenda pública el debate sobre las condiciones de retiro de los trabajadores y cuestionó la postura asumida por el gobierno federal durante las negociaciones.

Entre las propuestas presentadas por las autoridades a los docentes movilizados se encuentran la creación de una aseguradora pública para garantizar el pago de pensiones y la eliminación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.

Por su parte, Pedro Hernández Morales afirmó que el receso no representa una derrota para el movimiento, sino una oportunidad para reorganizarse y fortalecer futuras acciones.

Horas antes del acuerdo final, integrantes del magisterio comenzaron a desmontar sus casas de campaña en distintos puntos cercanos al Zócalo capitalino. La medida se dio después de que la Sección 22 de Oaxaca aprobara el cese estratégico de las movilizaciones mediante una votación en la que se registraron 12 mil 818 sufragios a favor y 3 mil 594 en contra.

La dirigente oaxaqueña destacó que las protestas permitieron visibilizar, tanto a nivel nacional como internacional, las demandas relacionadas con el sistema de jubilaciones y pensiones. Asimismo, señaló que el retorno a los estados tiene como objetivo realizar balances internos y definir los siguientes pasos de la organización.

En paralelo a las discusiones sobre el futuro de la movilización, maestros de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán realizaron una marcha del Ángel de la Independencia hacia la Secretaría de Gobernación para recordar el décimo aniversario de los hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de junio de 2016.

Pérez Martínez también indicó que una propuesta económica presentada por el gobierno federal en una mesa de diálogo con el magisterio oaxaqueño podría destinarse a atender la falta de plazas docentes en la entidad, aunque aclaró que será la base trabajadora quien determine si acepta la oferta y el uso de esos recursos.

Además, durante la jornada se instalaron mesas de trabajo con representantes magisteriales de Chiapas y de la Ciudad de México. Hernández Morales destacó que en esos encuentros se abordaron temas como la basificación de docentes, la homologación de prestaciones y la garantía de que no existan actos de represión contra el magisterio.