CDMX ampliará puntos de transmisión para el partido México vs. Chequia ante expectativa de mayor asistencia

El Gobierno de la Ciudad de México prevé una mayor concentración de personas para el encuentro entre México y Chequia, por lo que anunció la instalación de pantallas adicionales en diversos puntos de la capital para que la afición pueda seguir el partido.

La decisión se da después de la respuesta registrada tras la segunda victoria de la Selección Mexicana, cuando miles de personas acudieron al Fan Fest, al Ángel de la Independencia y a otras zonas de la ciudad para celebrar el resultado.

Aunque el combinado nacional ya aseguró su pase a la siguiente ronda, las autoridades estiman que la asistencia aumentará debido a que el próximo encuentro se disputará en el Estadio Ciudad de México.

Acciones de la autoridad

Como parte de la estrategia para distribuir a los asistentes y evitar concentraciones excesivas en un solo sitio, las nuevas pantallas serán colocadas en el Monumento a la Revolución, la Diana Cazadora, el Caballito, Insurgentes, distintos puntos de Paseo de la Reforma y el Centro Histórico.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, señaló que la medida busca llevar el ambiente festivo a diferentes zonas de la capital. "A esto le llamamos descentralizar la alegría, porque eso es lo que haremos", expresó.

Detalles confirmados

Respecto a las celebraciones posteriores al triunfo de México sobre Corea, las autoridades informaron que los operativos implementados concluyeron sin personas lesionadas ni fallecidas. De acuerdo con Clara Brugada, los dispositivos de seguridad y movilidad funcionaron de manera adecuada durante la jornada.

Asimismo, para el último partido de la fase de grupos de la Selección Mexicana, las autoridades desplegarán un operativo de seguridad con presencia policial en el Centro Histórico, el Fan Fest del Zócalo, las inmediaciones del estadio y los distintos puntos de Paseo de la Reforma donde serán instaladas las pantallas.