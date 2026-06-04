Kenia López Rabadán exige a López Obrador dejar gobernar a Claudia Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO — La senadora panista Kenia López Rabadán exigió al expresidente Andrés Manuel López Obrador que "no estorbe" y permita gobernar de manera independiente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, tras criticar la continua presencia mediática y política del exmandatario en los días posteriores a la transición del Poder Ejecutivo.

Durante su intervención en el espacio de la "Contramañanera", la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) externó su preocupación por lo que calificó como una intervención persistente del tabasqueño en la agenda pública nacional. López Rabadán argumentó que el ciclo gubernamental de López Obrador concluyó formalmente, por lo que instó al exjefe del Ejecutivo a retirarse de la escena política para no restarle autoridad ni dinamismo a la gestión de la nueva mandataria federal.

"Ya se fue, ya terminó su sexenio, ahora lo que le corresponde es dejar gobernar a Claudia Sheinbaum y no estar de metiche", manifestó de forma directa la senadora de la República, quien enfatizó que el país requiere liderazgos institucionales claros y sin tutelajes informales que puedan debilitar la figura de la primera presidenta en la historia de la nación.

La senadora de oposición también dirigió sus críticas hacia las primeras decisiones y declaraciones de Sheinbaum Pardo, señalando que la actual jefa del Ejecutivo Federal parece mantener una línea de continuidad absoluta con las políticas de su antecesor, en lugar de imprimir un sello propio y autónomo a su administración. López Rabadán instó a la presidenta a desmarcarse de las directrices del exmandatario para demostrar plenamente su capacidad de mando ante los retos económicos y de seguridad que enfrenta el país.

¿Qué declaró Kenia López Rabadán sobre López Obrador?

El pronunciamiento de la legisladora blanquiazul se suma a los constantes debates entre las diversas fuerzas políticas del Congreso de la Unión respecto al rol que desempeñará el expresidente López Obrador durante el nuevo periodo constitucional, en medio de los llamados de las fracciones opositoras a respetar la división de poderes y la autonomía del nuevo gobierno en la toma de decisiones estratégicas.