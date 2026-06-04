Panini presenta La Experiencia 2026 en San Pedro Garza García

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, México — La empresa editorial Panini anunció el desembarco por primera vez en el norte del país de su evento interactivo oficial "Panini La Experiencia 2026", un espacio gratuito diseñado para reunir a los coleccionistas y aficionados del futbol en el estado de Nuevo León de cara al arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El encuentro masivo se llevará a cabo a partir de este jueves 4 y hasta el próximo domingo 7 de junio de 2026, teniendo como sede principal las instalaciones del Parque Rufino Tamayo, ubicado en el municipio de San Pedro Garza García. Los organizadores informaron que las actividades lúdicas y los espacios temáticos estarán abiertos al público en un horario continuo de las 11:00 a las 21:00 horas, con acceso completamente gratuito para las familias de la Zona Metropolitana de Monterrey.

Actividades de Panini La Experiencia 2026

"Panini La Experiencia" contempla la instalación de múltiples áreas interactivas enfocadas en robustecer la cultura del coleccionismo tradicional. Los asistentes tendrán acceso a una zona masiva de intercambio de estampas, ideada para que los seguidores de todas las edades puedan negociar sus figuras repetidas y aproximarse al llenado total de sus respectivos álbumes oficiales. De igual forma, el perímetro contará con un museo histórico de ediciones mundialistas previas, un espacio denominado "MyPanini" para la personalización de cromos y una zona de juegos inmersivos.

Eventos destacados durante el fin de semana

Adicionalmente, el programa oficial de la marca incluye dos hitos clave durante el fin de semana en la entidad. El sábado 6 de junio, a las 11:00 horas, se realizará la apertura de una tienda temática insignia con productos exclusivos sobre la avenida Paseo de los Leones en la zona de Cumbres. Posteriormente, el domingo 7 de junio se llevará a cabo la develación de las "Mega Estampas Panini" en el mismo Parque Rufino Tamayo, una serie de estructuras a gran escala diseñadas para que los visitantes puedan interactuar y tomarse fotografías conmemorativas.

Para agilizar el flujo de personas en los accesos del parque, el comité organizador solicitó a los interesados realizar un registro digital previo a través de los formularios disponibles en las plataformas de la marca y contar con la aplicación digital de turismo local para validar su ingreso. La iniciativa forma parte de la agenda de activaciones culturales y deportivas que Nuevo León implementará durante el verano para consolidar su rol como una de las sedes oficiales del torneo mundialista.

Mundial 2026 en Nuevo León Revelan sede de la Experiencia Panini

Este video detalla de manera visual las expectativas locales y el ambiente futbolero en el estado previo a la inauguración de la Experiencia Panini en la entidad.