La Barbie vuelve a la custodia de la Agencia Federal de Prisiones

Apenas a un día de que el juicio en contra de Genaro García Luna terminó, en el registro de la Agencia Federal de Prisiones, Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, regreso al registro señalando que esta bajo custodia.

El pasado noviembre, en los registros públicos, aparecía que el narcotraficante ya no estaba bajo la custodia de las autoridades de los Estados Unidos, o cual, causo confusión, pues significaría que el criminal estaría en libertad.

Después de esto, Marcelo Ebrard señaló que se desconocía el estado de la Barbie.

"De La Barbie todavía no tengo confirmación de que haya sido puesto en libertad, es decir, sigue bajo custodia, pero no nos han dado detalle de qué es lo que sigue. Nos dijo la embajada de Estados Unidos que sigue bajo custodia, vamos a ver si es así o no, eso fue hoy temprano", dijo ante medios en Tijuana.

Ahora, de nueva cuanta, La Barbie regreso a estar bajo custodia de las autoridades penitenciarias, esto debido a que La Barbie podría ser llamado al estrado en el juicio en contra de García Luna, el cual culmino el día de ayer.

Édgar Valdez Villarreal, La Barbie se encuentra en el penitenciario Coleman II, ubicado en Florida, cumpliendo una condena de 49 años por cargos de narcotráfico.