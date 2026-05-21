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Nación

INEGI reporta que corrupción en México costó 17,707 millones de pesos

La extorsión por parte de policías afecta a dos de cada tres ciudadanos en México.

Por Staff / La Voz - 21 mayo, 2026 - 02:42 p.m.
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      Corrupción en trámites costó 17,707 millones en 2025; ENCIG revela alza de 48.7 % y focos rojos en seguridad pública, según INEGI.

      El INEGI reveló que la corrupción en trámites y servicios públicos generó un costo de 17,707.4 millones de pesos en 2025, un aumento del 48.7 % respecto a 2023.

      ENCIG 2025: 15.6 % experimentó un acto de corrupción

      De acuerdo con la ENCIG 2025, el 15.6 % de la población que tuvo contacto con servidores públicos experimentó al menos un acto de corrupción durante 2025.

      Sin embargo, la percepción de corrupción se mantiene en niveles mucho más elevados: el 84.1 % de los adultos en zonas urbanas considera que estas prácticas son "frecuentes" o "muy frecuentes" en sus entidades.

      Adrián Franco, vicepresidente del INEGI, explicó que aunque la percepción es un dato "duro" basado en la cultura y la comunicación, la victimización directa (el 15.6 %) es el dato central que refleja la experiencia real de los ciudadanos al ser extorsionados o enfrentar solicitudes de dinero para agilizar servicios.

      Focos rojos en seguridad pública

      Los focos rojos incluyen la seguridad pública, donde dos de cada tres personas que interactuaron con policías fueron víctimas de extorsión.

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