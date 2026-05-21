Mario Delgado busca diálogo con la CNTE ante posible paro nacional

La tensión entre el gobierno federal y el magisterio disidente vuelve a colocarse en el centro del debate nacional. En medio de amenazas de movilizaciones y un posible paro nacional, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo aseguró que la relación entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) sigue abierta al diálogo, con reuniones constantes para atender las demandas del sector educativo.

¿Qué está pidiendo la CNTE?

La CNTE, organización magisterial conocida por sus protestas y presión política, ha insistido en una serie de demandas históricas relacionadas con mejores condiciones laborales, pensiones y cambios estructurales en el sistema educativo mexicano. Entre sus principales exigencias se encuentra la eliminación de la Ley del ISSSTE de 2007, modificaciones al sistema de carrera docente y mejoras salariales más amplias.

Además, algunas secciones del magisterio han advertido posibles movilizaciones nacionales, incluso en fechas cercanas al Mundial de Futbol 2026, con el objetivo de aumentar la presión sobre las autoridades federales.

La apuesta del gobierno: diálogo antes que confrontación

Mario Delgado defendió la postura de la administración federal al señalar que los canales de comunicación permanecen abiertos y que se han logrado avances importantes en algunos reclamos del magisterio, particularmente en temas relacionados con movilidad laboral y transparencia en asignación de plazas. El funcionario destacó cambios recientes en los mecanismos de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), uno de los puntos más criticados por los docentes.

Según el secretario, las nuevas reglas han permitido miles de cambios de adscripción mediante procesos más transparentes, priorizando la antigüedad y publicando vacantes disponibles, una medida que busca disminuir inconformidades dentro del sector educativo.

Un conflicto que sigue abierto

Aunque el gobierno insiste en privilegiar la negociación, el escenario aún luce incierto. Mientras las autoridades defienden que existen avances y mesas de trabajo activas, sectores de la CNTE consideran que las respuestas oficiales siguen siendo insuficientes. El reto ahora será evitar que el conflicto educativo se traduzca en nuevas protestas que afecten clases, movilidad y la agenda política nacional en un año particularmente sensible para México.

Por ahora, el mensaje desde la SEP es claro: el diálogo continúa, pero el desenlace dependerá de si ambas partes logran convertir las conversaciones en acuerdos concretos.