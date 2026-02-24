Día de la Bandera en México: historia, orgullo y celebraciones del 24 de febrero

Cada 24 de febrero, México se viste de verde, blanco y rojo para honrar uno de los símbolos más representativos de su identidad: la Bandera Nacional. Esta fecha no es un día de descanso obligatorio, pero sí una jornada cargada de emoción, patriotismo y reflexión sobre lo que significa ser mexicano.

El origen de un símbolo histórico

La Bandera de México tiene su origen en 1821, durante los últimos momentos de la Guerra de Independencia. Fue el estandarte del Ejército Trigarante, liderado por Agustín de Iturbide, el que por primera vez reunió bajo un mismo símbolo a quienes luchaban por la libertad de la Nueva España.

Los colores, más allá de su belleza, cuentan una historia profunda:

Verde — Esperanza y unión.

Blanco — Pureza y paz.

Rojo — La sangre de los héroes que dieron su vida por México.

Aunque esta fecha se celebra desde 1934, fue hasta 1940 que se consolidó oficialmente como día para honrar el lábaro patrio, gracias a un decreto del presidente Lázaro Cárdenas.

Cómo se vive el 24 de febrero hoy

En todo el país, escuelas, plazas públicas, plazas cívicas y edificios oficiales se convierten en escenarios de una de las ceremonias más solemnes del calendario ciudadano:

Actos cívicos

Autoridades, maestros y alumnos se reúnen para rendir honores a la bandera con el tradicional juramento y la interpretación del Himno Nacional.

Escoltas y desfiles

Estudiantes marchan junto a sus escoltas bajo los colores de la bandera, demostrando disciplina y orgullo patrio.

Discursos y cultura

Líderes locales aprovechan la fecha para recordar valores fundamentales como la unidad, la justicia y la soberanía nacional.

Además, es habitual ver a personas portando prendas con los colores patrios o pequeñas banderas en sus hogares como muestra de respeto y cariño por México.

https://youtu.be/IZ5qrpJqZ1k?si=c-W_syISSGLa3udS

¿Es día de descanso? La respuesta que muchos desconocen

Aunque es una fecha cívica muy importante, el 24 de febrero no es feriado oficial. Esto significa que tanto trabajadores como estudiantes deben cumplir actividades normales de acuerdo con el calendario laboral y escolar. Bancos, oficinas y escuelas operan con normalidad, aunque muchas instituciones sí hacen actos conmemorativos dentro de sus horarios.

Más que un símbolo: un reflejo de identidad

La bandera no solo ondea en ceremonias oficiales; representa la historia de una nación construida con esfuerzo y valentía. Es un recordatorio de los ideales que inspiraron la independencia y que todavía hoy unen a millones de mexicanos: unidad, dignidad, libertad y patriotismo.