Ley Olimpia podría dar hasta 6 años de cárcel por difundir video íntimo de mujer policía

La polémica generada tras la circulación de un video donde aparecen dos policías en una patrulla ha tomado un giro legal. La Ley Olimpia, vigente en México, contempla sanciones severas para quienes difundan contenido íntimo sin consentimiento, como ocurrió en este caso. Las penas pueden ir desde multas económicas hasta seis años de prisión.

En el video aparecen dos personas, pero ha sido la mujer policía quien ha recibido la mayor parte del escarnio público. Usuarios en redes sociales incluso localizaron y compartieron su perfil personal, así como otras imágenes suyas, exponiéndola aún más a burlas y ataques. Esto ha sido calificado como violencia machista en un comunicado oficial sobre el tema.

La Ley Olimpia, además de buscar justicia para la persona afectada, no interfiere con las posibles sanciones administrativas que los policías puedan recibir por su comportamiento. Sin embargo, hace énfasis en que la exposición no consensuada de imágenes íntimas, incluso si ocurren en espacios públicos como una patrulla, es un acto de violencia digital.

Esta situación también ha visibilizado otro tipo de agresión: la violencia mediática. Diversos medios de comunicación replicaron el video, multiplicando su impacto. La ley define esta forma de violencia como la difusión de contenidos que promueven estereotipos sexistas y discursos de odio de género.

En resumen, mientras se investiga y sanciona la conducta de los oficiales implicados, también se debe aplicar la ley contra quienes violaron la privacidad y dignidad de la mujer policía al difundir el material.