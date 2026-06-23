Activan ley seca en el corazón de la CDMX por partido de México vs Chequia

Con motivo del partido entre México y República Checa en el Mundial 2026, el Gobierno de la Ciudad de México implementará una ley seca en distintos puntos de la zona centro de la capital.

La medida fue anunciada por la Secretaría de Gobierno y quedó establecida en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. La disposición contempla la suspensión de la venta de bebidas alcohólicas de cualquier graduación en diversas áreas, incluyendo el perímetro A del Centro Histórico y las colonias Juárez, Tabacalera, San Rafael y Cuauhtémoc.

Ley seca y horarios de restricción

De acuerdo con lo publicado, la restricción entrará en vigor a las 15:00 horas del 24 de junio, cuatro horas antes del inicio del encuentro programado para las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México. La medida permanecerá vigente hasta las 07:00 horas del jueves 25 de junio.

La prohibición aplicará para establecimientos como tiendas de conveniencia, supermercados y comercios de abarrotes ubicados dentro de las zonas señaladas.

Excepciones a la ley seca

Sin embargo, la disposición contempla algunas excepciones. Los restaurantes, salones de fiestas, hoteles y clubes privados podrán continuar ofreciendo bebidas alcohólicas por copeo siempre que se consuman junto con alimentos dentro de sus instalaciones.

Asimismo, las salas de cine, teatros y auditorios también quedan excluidos de la restricción durante sus horarios autorizados de operación.

Las autoridades capitalinas implementarán esta medida en el marco de las actividades relacionadas con el encuentro de la Selección Mexicana frente a República Checa.