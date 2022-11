Lidia Gabriela no se lanzó, taxista provocó caída: Fiscalía de CDMX

Ciudad de México.- Lidia Gabriela no se lanzó del taxi en movimiento como se informó en las primeras investigaciones.

De acuerdo a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el taxista identificado como Pedro, fue quien causó su muerte ya que cuando él cambió de carril a alta velocidad, la joven, que tenía medio cuerpo en la unidad para pedir ayuda, cayó y se golpeó la cabeza.

¿Qué pasó con Lidia Gabriela?

El pasado 1 de noviembre Lidia Gabriela tomó el taxi que conducía Pedro en la colonia Constitución de 1917 en la alcaldía Iztapalapa.

Luego, ella sacó medio cuerpo por la ventana de la unidad cuando el taxista se negó a bajarla.

El pasado 4 de abril el novio de la joven Lidia Gabriela Gómez contó que testigos de los hechos escucharon cuando ella pidió ayuda.

"Lo que hizo el taxista fue no dejarla bajar y ella se aventó como un minuto después. En Metro Constitución ella sacó la mitad del cuerpo y dijo 'ayuda, ayuda, no me deja bajar'".

Ese día, el joven refirió que el último mensaje que recibió de su novia fue que el viaje estaba más caro de lo normal y luego ya no escribió.

Alexis al ver que Lidia no respondía recurrió a una aplicación buscar dispositivos vinculados, pero vio que el teléfono aún estaba en el Metro Constitución.

Lo anterior le pareció extraño, por lo que llamó a su papá, quien se encontraba cerca, para que fuera a buscarla.

Cuando el señor llegó le comentó que había muchas patrullas y ambulancias pero ya no terminó la llamada.

Luego Alexis decidió ir hacia la dirección donde le marcaba el celular, pero al acercarse, la ubicación cambió y fue ahí donde supo lo que pasaba con Lidia.

"Ya no pudimos hacer nada", lamentó.