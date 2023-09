Luis Donaldo Colosio se niega a ser el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano

Luis Donaldo Colosio Riojas, actuar al mandatario de la capital de Nuevo León, negó estar en la búsqueda de ser el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano para las elecciones del 2024, señalando que este no se siente preparado para este reto.

"Mi respuesta es no; mi respuesta, digo, nunca lo he manifestado, pero siempre lo he dado entender bastante claro. Me propuse esperar que fueran los tiempos legales para hablar de cosas futuras y sobre todo cosas que no tienen que ver con mi trabajo; yo respeto mucho mi trabajo, mi encargo, como para estar constantemente distraído por cosas que todavía no ocurren", aclaró el militante de MC.

Luis Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey, reveló que no buscará la candidatura presidencial por MC en 2024; dijo que no quiere ser el aspirante que divida a la oposición. pic.twitter.com/kQ90Vo1OYT — Azucena Uresti (@azucenau) September 4, 2023

Uno de las razones por la cual se negó a ser el presidenciable del partido naranja fue que postularse podría fragmentar a la oposición al partido oficialista.

"Respeto mucho a Movimiento Ciudadano, es la plataforma en la que pretendo quedarme en mi carrera política durante el tiempo que continúe haciendo mi carrera política, pero no voy a hacer el artífice de la división de la oposición, sería irresponsable", manifestó el alcalde, quien en semanas pasadas fue destapado por el fundador de MC, Dante Delgado Rannauro.

"La primera de ellas es porque no es el momento adecuado. Tengo muy poco tiempo de haber ingresado a lo público, hay muchas cosas que necesitan madurar, empezando por mi persona, en muchos aspectos de mi vida, como padre, como esposo, como amigo por supuesto que como servidor público, hay que reconocerlo, es un proceso de maduración, de aprendizaje", explicó Colosio Riojas, quien tiene menos de diez años de integrarse a la política.

Así como Enrique Alfaro, Luis Donaldo Colosio Riojas, afirmó estar a favor de una unión con el Frente Amplio por México, esto en sentido opuesto a lo señalado por el presidente de Movimiento Cuidando, Dante Delgado.