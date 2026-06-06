Entre lágrimas, madre de periodista desaparecida pide apoyo a Sheinbaum durante visita a Veracruz

La visita de la presidenta de México a Veracruz estuvo marcada por un emotivo momento cuando la madre de la periodista Roxana Guzmán logró acercarse a la mandataria para solicitar su intervención en la búsqueda de su hija, desaparecida desde el pasado 2 de junio.

Con visible desesperación, la mujer pidió que el caso no fuera olvidado y solicitó apoyo para acelerar las labores de localización de la comunicadora, quien fue privada de la libertad en su domicilio ubicado en el municipio de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, en el sur de la entidad.

De acuerdo con los reportes disponibles, personas armadas habrían ingresado al inmueble donde se encontraba la periodista acompañada por otra persona y un menor de edad. El hecho quedó registrado en imágenes que posteriormente comenzaron a circular públicamente.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado oficialmente las causas del secuestro. Sin embargo, diversas versiones apuntan a que la periodista había difundido recientemente información relacionada con presuntas irregularidades en el ámbito municipal, incluyendo denuncias ciudadanas y señalamientos sobre asuntos administrativos.

Acciones de la autoridad

Tras el encuentro con la familia, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la prioridad es lograr la localización de la comunicadora y posteriormente esclarecer las circunstancias que rodean su desaparición.

Por su parte, la Fiscalía estatal informó que las investigaciones permanecen activas y que continúan los operativos de búsqueda. La titular de la dependencia, Lisbet Aurelia Jiménez, indicó que el análisis de material videográfico y la colaboración con periodistas de la región han permitido identificar diversas rutas que podrían estar relacionadas con el traslado de la víctima.

Reacciones de la comunidad

Mientras avanzan las indagatorias, familiares, colegas y organizaciones continúan exigiendo resultados que permitan encontrar a Roxana Guzmán con vida y esclarecer los hechos ocurridos en el sur de Veracruz.