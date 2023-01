Madre denuncia abuso de adolescente a su hijo de 3 años; lo liberan

Una madre denunció el presunto abuso que sufrió uno de sus hijos por parte de un menor de edad dentro de un salón de fiestas infantiles.

La influencer Ivonne quien también es madre de dos menores de edad denunció el presunto abuso sexual que sufrió su hijo de tres años por parte de un adolescente de 13 años que trabajaba dentro de un salón de fiestas infantiles.

De acuerdo con lo mencionado por la mamá de la víctima los hechos ocurrieron en el salón de eventos infantiles llamado Kiddo´s que se encuentra ubicado dentro del municipio de Escobedo en Nuevo León.

La denuncia la realizó a través de un en vivo de Instagram en el que compartió la experiencia que vivió al ser la madre de un un menor de edad que fue presuntamente abusado:

"Tienes esa corazonada ese instinto de mamá que no se equivoca", fue una de las frases que mencionó en el clip para describir lo que sintió ante tal situación.

Ella relató que la agresión ocurrió cuando se tomó un momento de descanso después de haber estado vigilando a sus hijos durante un largo tiempo; pues optó por sentarse para poder platicar con las demás mamás.

Posteriormente explicó que perdió de vista a uno de sus hijos por lo que tomó la decisión de acercarse a uno de los juegos del salón que parecía "cabina" para buscarlo:

"Voy y me acerco y veo a Marcelo como algo inquieto, algo diferente como que con la mirada perdida, salgo y me dice: mamá el muchacho me metió el pene a la boca, yo me nublé, me bloquee, entre en shock", contó Ivonne para describir lo que sucedió el pasado mes de noviembre.

Después la influencer explicó que enfrentó al presunto agresor el cual tiene 13 años de edad:

"Voy lo enfrento y le digo: mi hijo me acaba de decir que le metiste el pene a la boca y me dijo: no, es que él se estaba atragantando entonces yo le metí el dedo para sacárselo", agregó.

La madre aseguró que su hijo le mencionó que lo dicho por el trabajador era mentira y que no tenía nada atorado en la garganta.

Ante esto Ivonne tomó la decisión de ir con los encargados del salón para exponerles el caso, asimismo llamó a la policía para que atendieran la situación.

La mamá de la víctima interpuso una denuncia en el Centro de Orientación y Denuncias en donde detalló que los hechos fueron escritos y contaron lo sucedido una y otra vez:

"Después de haber hecho los trámites al día siguiente llegamos y ¿saben cuál fue la respuesta? como es menor y como no hubo un abuso sexual, tal cual no hubo una penetración, pues no cuenta como abuso sexual", explicó.

Por otra parte agregó que lo "único" que sucedió fue que el agresor estuvo tras las rejas 36 horas:

"Sus papás lo estaban esperando obvio mi esposo y yo sentimos mucha impotencia al no poder hacer mas al respecto, claro que estamos llenos de coraje y de rabia", subrayó en el clip.

Finalmente enfatizó en que informar, actualizar y siempre hablarles por los nombres a las partes del cuerpo de los hijos es una herramienta para prevenir el abuso sexual:

"Toda esta información se las comparto de mamá a mamá con la mano en el corazón, que yo siempre estoy pecando de exagerada me paso cuando menos lo esperaba, cuando menos lo creía", concluyó.