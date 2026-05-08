Inegi: 49% de las madres trabajadoras en México gana salario mínimo

El 49.2 por ciento de las madres ocupadas en el país percibe hasta un salario mínimo al mes, lo cual habla de malas condiciones laborales, revelaron datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los datos muestran que el 28.1 por ciento de las madres trabajadoras gana más de uno y hasta dos salarios mínimos por su trabajo, y solo el 2.2 por ciento percibe más de tres salarios mínimos en empleos formales.

¿Qué revela el Inegi sobre las madres trabajadoras en México?

El Inegi destacó que la actividad a la que más tiempo dedicaron las madres de 15 años y más fue la realización de quehaceres de su hogar, con un promedio de 20.5 horas semanales. Le siguieron la atención o cuidado sin pago de manera exclusiva a niños, ancianos, personas enfermas o con discapacidad (17.3 horas) y el estudio o cursos de capacitación (10.3 horas). De acuerdo con la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), siete de cada 10 mujeres que participan en el mercado laboral son madres, y el 58 por ciento de ellas sin trabaja acceso a seguridad social, lo que limita su bienestar y el de sus familias.

Propuestas para mejorar la situación laboral de las madres

Para la AMECH, es importante impulsar empleos formales que beneficien a las madres trabajadoras; para ello, deben promoverse horarios flexibles que les permitan estar presentes en el desarrollo de sus hijos. Por ejemplo, indicó que se puede ampliar el trabajo híbrido o remoto, entre otros. Asimismo, deben darse incentivos para las empresas que desarrollen políticas que promuevan la flexibilidad para las mamás trabajadoras, además de ofrecer servicios de salud mental y emocional en los corporativos.