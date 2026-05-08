Claudia Sheinbaum analiza vacaciones anticipadas por Copa Mundial 2026

Durante la conferencia de prensa de este jueves, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue cuestionada sobre el adelanto de vacaciones para estudiantes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) con motivo de la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y la preocupación por un posible rezago académico derivado de la modificación del calendario escolar.

¿Qué declaró Claudia Sheinbaum sobre el adelanto de vacaciones?

Al responder, Claudia Sheinbaum señaló que la propuesta surgió a partir de reuniones entre autoridades educativas estatales y solicitudes de docentes, y aclaró que todavía no existe un calendario definitivo de la SEP aprobado.

"Mario ayer que viene de los propios estados de la República, no es que sea una decisión de Mario", expresó en referencia al titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo. Sin embargo, el día de ayer la SEP publicó las modificaciones al calendario. Sheinbaum explicó que el planteamiento fue discutido en reuniones entre secretarios de Educación de las entidades federativas y representantes del magisterio.

Detalles sobre la propuesta de adelanto de vacaciones

"Se juntaron en una reunión que tienen los secretarios de educación de las distintas entidades y también a solicitud de maestros en el sentido de que se adelanten las vacaciones por el Mundial, principalmente", indicó.