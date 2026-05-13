Agentes de EEUU colaboran en operativo contra narcolaboratorio en Chihuahua

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua confirmó que cuatro agentes estadounidenses acompañaron a elementos estatales durante el operativo para desmantelar un narcolaboratorio ubicado en la comunidad de El Pinal, en el municipio de Morelos, realizado el pasado 16 de abril.

Detalles del operativo en El Pinal, Chihuahua

La fiscal especial Wendy Chávez Villanueva informó que los extranjeros estuvieron previamente en instalaciones de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas de Chihuahua y que uno de ellos portaba un arma larga. Además, señaló que mantuvieron contacto con el director general de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Oseguera Cervantes.

De acuerdo con la investigación, los cuatro estadounidenses se integraron al convoy de policías ministeriales que salió desde la ciudad de Chihuahua rumbo al municipio de Morelos. Los individuos viajaban vestidos de civil y sin insignias oficiales de alguna corporación de seguridad.

Investigación sobre la muerte de agentes estadounidenses

La fiscal también indicó que existen registros de convivencia e interacción informal entre los extranjeros, el titular de la AEI y otros integrantes de la Fiscalía estatal. Las imágenes recabadas muestran que dichas personas estuvieron en diferentes ocasiones cerca de las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, aunque hasta el momento no se han identificado actividades relacionadas con entrenamiento o mando operativo.

Las indagatorias comenzaron luego de que se dio a conocer la muerte de dos de los cuatro estadounidenses y del propio Pedro Oseguera Cervantes tras el operativo en el narcolaboratorio. Por instrucciones de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, Wendy Chávez encabeza la investigación del caso.

La fiscal detalló que el expediente incluye alrededor de 50 declaraciones ministeriales, más de 10 peritajes, el análisis de más de 6 mil horas de videovigilancia y la revisión de aproximadamente 500 documentos, además de diversas diligencias de campo.

Acciones de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua

Hasta el momento, ni la representación consular ni la embajada de Estados Unidos han respondido a las solicitudes de información sobre la identidad de los cuatro ciudadanos estadounidenses o la corporación a la que pertenecerían.

Asimismo, Chávez Villanueva señaló que no existe registro de que funcionarios de la AEI o mandos involucrados hubieran informado o solicitado autorización para incorporar a personas extranjeras al operativo.