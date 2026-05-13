Asesinan a Lucía Mora en Valle de Allende, Chihuahua

La violencia volvió a golpear al estado de Chihuahua y ahora el impacto alcanzó el terreno político. El asesinato de Lucía Guadalupe Mora, identificada como coordinadora de Morena en Valle de Allende, encendió las alertas a nivel nacional y provocó una reacción inmediata desde Palacio Nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió que el caso sea investigado a fondo y sin espacio para la impunidad.

El crimen ocurrió en el municipio de Valle de Allende, al sur de Chihuahua, una región marcada en los últimos años por episodios de violencia y disputas delictivas. De acuerdo con reportes preliminares, Lucía Mora fue víctima de un ataque armado, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y personal de investigación para recabar pruebas e identificar a los responsables. Hasta el momento no se han reportado detenciones.

Reacciones tras el asesinato

La noticia provocó consternación entre militantes y simpatizantes de Morena, quienes exigieron justicia y el esclarecimiento de los hechos. En redes sociales, usuarios y actores políticos lamentaron el asesinato y cuestionaron el clima de inseguridad que persiste en algunas regiones del país, especialmente en municipios alejados de grandes centros urbanos.

Desde el gobierno federal, el llamado ha sido claro: no permitir que el caso quede sin respuesta. La petición de Sheinbaum de investigar el homicidio ocurre en un contexto donde la seguridad pública sigue siendo uno de los mayores desafíos del país, particularmente en estados fronterizos como Chihuahua, donde los operativos de seguridad se han intensificado tras distintos hechos violentos registrados en meses recientes.