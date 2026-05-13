¿Tu credencial del INAPAM puede bajar tus recibos? La verdad sobre descuentos en agua y luz en 2026

Para millones de adultos mayores en México, cada peso cuenta. Entre medicamentos, alimentación y servicios del hogar, reducir gastos se ha vuelto una prioridad. En medio de esa necesidad, una pregunta vuelve a tomar fuerza este 2026: ¿la credencial del INAPAM realmente ayuda a pagar menos en el recibo del agua y de la luz?

La respuesta tiene matices y podría sorprender a muchos.

Descuentos en el agua

La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) sí puede representar un alivio al bolsillo cuando se trata del servicio de agua potable, aunque hay una condición importante: no aplica de forma automática en todo México.

En muchos municipios y organismos operadores del agua existen convenios locales que ofrecen descuentos especiales para personas mayores de 60 años. Dependiendo de la ciudad, el apoyo puede variar e incluso representar un ahorro considerable en el pago bimestral. Por eso, especialistas recomiendan revisar directamente con el organismo de agua local o en el directorio de beneficios vigente del INAPAM.

¿Y el recibo de la CFE? Aquí viene la confusión

Uno de los rumores más persistentes en redes sociales asegura que los adultos mayores con credencial del INAPAM reciben hasta un 50% de descuento en la electricidad. El problema es que esa información no es oficial.

La Comisión Federal de Electricidad ha aclarado en repetidas ocasiones que no existe un convenio nacional con el INAPAM para reducir el costo del recibo de luz. En otras palabras: tener la tarjeta no disminuye automáticamente el pago de la energía eléctrica.

La confusión suele originarse porque muchas personas mezclan los beneficios reales del INAPAM —como descuentos en agua, predial, transporte o farmacias— con programas de subsidios eléctricos de la CFE, que sí existen, pero funcionan bajo otras reglas.

¿Por qué algunos pagan menos luz?

La reducción en algunos recibos eléctricos no tiene relación con la edad ni con la credencial del INAPAM. La CFE aplica tarifas subsidiadas según la zona del país y el nivel de consumo del hogar, especialmente en regiones de altas temperaturas. Esto significa que el apoyo depende del tipo de tarifa y del consumo energético, no de si la persona es adulta mayor.

El consejo clave para no caer en engaños

Cada cierto tiempo circulan mensajes virales prometiendo descuentos "garantizados" en la luz para adultos mayores. Autoridades han pedido verificar siempre la información en fuentes oficiales antes de compartirla o acudir a realizar trámites innecesarios.

La realidad es más simple: sí puede haber descuentos en el agua gracias al INAPAM, pero dependen de tu municipio; en el caso de la CFE, no existe un descuento oficial ligado a la credencial. Conocer la diferencia puede evitar falsas expectativas y ayudar a aprovechar los beneficios que sí están disponibles.