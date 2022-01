Mañanera de AMLO hoy 6 de enero

AMLO pide no descalificar a Claudia Pavlovich

AMLO defendió a Claudia Pavlovich tras las acusaciones en su contra y de integrantes de su gabinete en el gobierno de Sonora.

Pidió no juzgar ni descalificar a la exmandataria Claudia Pavlovich y revisar las denuncias presentadas en su contra hasta determinar si existe responsabilidad.

"Se tiene que ver si hay denuncias presentadas y si hay responsabilidad. No se puede juzgar a nadie si no hay pruebas. No podemos nosotros descalificar a la exgobernadora de Sonora"

"Lo vamos a revisar no se puede hacer un juicio sumario", añadió. Mañanera: AMLO se compromete a acelerar regularización de autos chocolate AMLO indicó que todo su gabinete se debe "apurar" para establecer los mecanismos con los gobiernos estatales para poder acelerar la regularización de los autos chocolate en los estados donde se prometió hacerlo.

"Nos hemos demorado, ya tenemos que estar atendiendo a la gente que va a regularizar sus unidades. Hay que empujar al elefante"

Indicó que se estima que en Baja California son alrededor de 500 mil vehículos los que serán regularizados y el ingreso que se obtenga se invertirá en arreglar los baches de cada entidad. Mañanera: AMLO expresa confianza en Gertz Manero; no lo cree capaz de fabricar delitos Sobre el proceso en contra de Emilio Lozoya, AMLO se limitó a reiterar su confianza al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero , dado que dicha dependencia está llevando el caso.

En este sentido, consideró al fiscal Gertz Manero como una persona íntegra e incapaz de fabricar delitos.

"Es un asunto de la Fiscalía General de la República y está en curso. Falta la decisión de los jueces del Poder Judicial. Vamos a ver qué sigue sobre este asunto"

Mañanera: AMLO dice que los precios de la gasolina no ha aumentado en términos reales AMLO afirmó que los precios de la gasolina no ha subido en términos reales en sus tres años de gobierno, inclusive dijo que ha estado por debajo de la inflación.

Destacó que los precios en estados fronterizos con Texas, Estados Unidos ofrecen precios de alrededor 15 pesos por litro.

Acusó que sus adversarios no aceptan que la gasolina no haya elevado sus precios: "Están muy molestos, perdieron sus privilegios", agregó.

Mañanera: AMLO reconoce que la inflación en su gobierno es más alta que en el punto más alto del gobierno de Peña; acusa que es un fenómeno externo

AMLO admitió que la inflación registrada hasta noviembre de 2021 en su gobierno es de 7.37 %, lo cual es más que el alcanzado en el gobierno de Enrique Peña Nieto de 6.77 %.

Aunque afirmó que es un fenómeno externo originado por la pandemia de Covid-19.

"Es un fenómeno también externo. Espero que sea transitorio, depende de muchos factores externos que se originaron con la pandemia"

AMLO informó que cada primer jueves de cada mes se informará en la mañanera sobre los resultados en diversos rubros como economía, deuda, inflación, creación de empleos, entre otros.

"El primer jueves de cada mes, vamos a informar al pueblo de México sobre resultados en lo económico, lo social, para que sepamos cómo vamos en todos los terrenos. En ingresos, deuda, en inflación, creación de empleos"

AMLO