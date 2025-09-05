Manolo Jiménez confirma a Grupo Pesado para Fiestas Patrias

Manolo Jiménez confirma a Grupo Pesado para el Grito de Independencia en Saltillo

¡Ya es oficial! Después de días de rumores y especulaciones en redes sociales, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, despejó las dudas: será Grupo Pesado el encargado de poner el ambiente en la ceremonia del Grito de Independencia el próximo 15 de septiembre en Saltillo.

A través de un mensaje publicado en su página de Facebook, Jiménez hizo el anuncio con un toque de humor:

"Ya estamos en el mes patrio, y ahí viene un Grito del 15 de septiembre... y viene un grito muy pesado… sí, porque viene Grupo Pesado. Los esperamos en la Plaza de Armas", dijo el mandatario.

Aunque la banda ya había dejado entrever su participación en publicaciones anteriores, fue hasta este jueves cuando el gobierno estatal confirmó la presentación como parte del programa oficial de Fiestas Patrias.

Grupo Pesado, originario de Monterrey, es uno de los conjuntos más queridos por el público de Saltillo. Su última visita a la ciudad fue en marzo, cuando compartieron escenario con Grupo Costumbre en un concierto que logró lleno total.

Actualmente, la agrupación sigue con su gira internacional, con fechas en México y Estados Unidos, y acumula más de 6 millones de oyentes mensuales en Spotify. Además, este mismo jueves lanzaron su más reciente colaboración con Napoleón, titulada "Eres".

Con esta presentación, se espera una gran asistencia en la Plaza de Armas para celebrar el Grito con música, fiesta y mucho orgullo mexicano.