Manolo Jiménez Salinas refuerza la Línea de Vida en Coahuila

SALTILLO, COAHUILA.- Dentro del Gran Programa Estatal de Salud Mental, que impulsa el gobernador Manolo Jiménez Salinas y Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira, uno de los proyectos estratégicos ha sido fortalecer la Línea de Vida.

Durante 2025, la Línea de Vida estatal se consolidó como un servicio fundamental de apoyo emocional y atención en crisis para la población de Coahuila, brindando acompañamiento profesional, confidencial y gratuito a miles de personas en momentos difíciles.

Datos de atención en 2025

Dentro de los datos más relevantes en 2025, el total de llamadas atendidas fue de mil 970, teniendo como promedio mensual 164 atenciones. Entre los turnos con mayor demanda están el vespertino y nocturno.

De las llamadas recibidas, el 42.2 % son de información, un 24.3 % de orientación emocional, mientras que 14.1 % son de intervención en crisis; el resto, de seguimiento a usuarios.

Estos datos son importantes porque cada llamada representa una persona que decidió no enfrentar sola su situación, recurriendo a la Línea de Vida del estado como un primer paso para sentirse mejor.

Impacto en la comunidad

Más del 57 % de las llamadas estuvieron directamente relacionadas con malestar emocional o situaciones de riesgo, lo que refuerza la importancia de la Línea de Vida como un servicio de atención psicológica y contención emocional para la población.

"¿Quiénes llaman?"

Durante 2025, el 69 % de las llamadas correspondió a mujeres; mientras que un 31 % a hombres.

Entre los principales motivos de llamada se encuentran ansiedad, depresión, problemas familiares y de pareja, violencia, trastornos mentales, duelo, ideas, intentos y crisis relacionadas con la muerte.

La Línea de Vida recibió llamadas de todas las regiones de Coahuila, destacando Saltillo, Torreón, Piedras Negras y Monclova, brindando una atención oportuna ante situaciones de riesgo suicida que fueron canalizadas a servicios de salud y emergencia locales como Psicólogo en tu Comunidad, Hospitales Generales, DIF y Telemedicina.

Esto confirma la importancia de seguir difundiendo el servicio para que más personas sepan que existe ayuda disponible y que ante cualquier situación que parezca no tener salida, siempre hay profesionales y servicios que pueden ayudar a las personas a sentirse mejor.

El mensaje para la población es que "si tú o alguien que conoces está pasando por un momento difícil, no tienes que poder con todo tú sola o solo".

La Línea de Vida estatal te escucha sin juzgar, te acompaña emocionalmente, te orienta y canaliza a servicios cercanos; y en casos de emergencia, atiende crisis emocionales y situaciones de riesgo.

Si te sientes mal, llama al 800 953 6453 o al 911. Hablar ayuda.

Tu vida importa y lo que sientes importa. Promover la Línea de Vida es prevenir. Recuerda, la Línea de Vida de Coahuila te ofrece atención confidencial, gratuita y profesional, disponible 24 horas los 365 días del año.