Debate en el Senado y Cámara de Diputados por la Ley de Amparo retroactiva

Senador morenista desmiente influencia de Adán Augusto López sobre Ley de Amparo retroactiva

La Ley de Amparo no ha llegado a la Cámara de Diputados; ¿Adán Augusto López la tiene detenida en la Jucopo del Senado?

El senador de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, promotor de la Ley de Amparo retroactiva, negó que Adán Augusto López haya impulsado la presentación del artículo transitorio.

No obstante, dijo que "no nos movemos solos, tenemos coordinación" lo que deja ver que al menos pasó por la aprobación de su coordinador parlamentario Adán Augusto López.

El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, recibió críticas en redes sociales por las "maromas" para explicar la Ley de Amparo retroactiva y ambigüedad en su intento por aclarar la situación y ante su desconocimiento en materia jurídica que mostró en entrevista con Azucena Uresti en Grupo Fórmula.

Manuel Huerta Ladrón de Guevara de Morena promotor de la Ley de Amparo retroactiva, ¿puede corregir reforma?

Manuel Huerta Ladrón de Guevara, el senador morenista promotor de la Ley de Amparo retroactiva, dijo que está dispuesto a corregir la ambigüedad generada, no obstante, una vez votada en el Senado no puede modificarse.

"Estoy dispuesto a perfeccionar los textos que pudiera parecer ambiguos"

Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Senador de Morena

Cabe recordar que esta reforma se mantiene en la Cámara de Diputados cuando debió llegar a la Cámara de Senadores la misma semana anterior a su aprobación.