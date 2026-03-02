Contactanos
SRE emite alerta de viaje para mexicanos en Medio Oriente

Líneas de emergencia habilitadas por la SRE para asistencia consular.

Por Staff / La Voz - 02 marzo, 2026 - 10:19 a.m.
SRE emite alerta de viaje para mexicanos en Medio Oriente
      CIUDAD DE MÉXICO – La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México emitió este domingo una alerta de viaje nivel máximo para los connacionales que se encuentren o planeen viajar a la región de Medio Oriente. La medida responde al estallido del conflicto armado entre Irán, Israel y Estados Unidos, que ha provocado el cierre de espacios aéreos y una situación de inseguridad extrema en la zona del Golfo Pérsico.

      El Gobierno de México instó a sus ciudadanos a evitar cualquier viaje no esencial a países como Irán, Israel, Líbano, Jordania, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Kuwait, ante el riesgo de quedar atrapados en zonas de combate o enfrentar dificultades críticas para salir debido a la cancelación masiva de vuelos.

      La SRE insta a evitar viajes no esenciales a países en conflicto.

      Para aquellos mexicanos que ya se encuentran en territorio de conflicto, la Cancillería mexicana ha dictado las siguientes directrices:

      Registro en el SIRME: Es imperativo registrarse en el Sistema de Registro para Personas Mexicanas en el Exterior para facilitar la localización y asistencia consular.

      Abandono inmediato: Se recomienda considerar la salida de dichos países mientras existan opciones comerciales disponibles, aunque sean limitadas.

      Refugio y seguridad: En caso de ataques aéreos o sirenas de emergencia, se exhorta a seguir estrictamente las instrucciones de las autoridades locales y acudir a los refugios designados.

      Directrices para mexicanos en Medio Oriente ante la escalada de violencia.

      La SRE ha habilitado líneas de emergencia y atención 24/7 en sus embajadas y consulados estratégicos:

      Embajada de México en Irán: Teléfono de emergencia disponible para connacionales en Teherán.

      Embajada de México en Israel: Atención prioritaria para mexicanos en Tel Aviv y zonas aledañas.

      Red Consular en el Golfo: Coordinación de asistencia en Doha, Dubái y Abu Dabi.

      Líneas de emergencia habilitadas por la SRE para asistencia consular.

      La secretaria de Relaciones Exteriores reiteró el llamado de México al cese inmediato de las hostilidades y a la búsqueda de una solución pacífica a través del diálogo. "La prioridad absoluta del Estado mexicano es la protección y salvaguarda de nuestros ciudadanos en el exterior", señaló la dependencia en un comunicado oficial compartido en sus redes sociales.

      Hasta el momento, no se han reportado mexicanos heridos o fallecidos en los recientes ataques, pero el personal diplomático se mantiene en alerta permanente para posibles operativos de evacuación en caso de que la situación escale a una guerra regional total.

