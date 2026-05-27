Mario Delgado se reúne con la Sección 22 en Oaxaca: ¿Qué se acordó?

En un momento clave para la relación entre el gobierno federal y el magisterio disidente, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo sostuvo una reunión con la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca, acompañado por el gobernador del estado, Salomón Jara Cruz. El encuentro ocurre en medio de tensiones, protestas y demandas históricas del magisterio oaxaqueño.

La reunión no fue un simple acto protocolario. Representa un nuevo intento del gobierno por reconstruir la relación con uno de los grupos sindicales más influyentes y críticos del sistema educativo mexicano: la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), una organización con fuerte presencia política y social en Oaxaca.

¿Por qué importa esta reunión?

La Sección 22 mantiene desde hace años exigencias relacionadas con salarios, derechos laborales, jubilaciones y la defensa de un modelo educativo propio para Oaxaca. En las últimas semanas, la tensión ha aumentado debido a movilizaciones, bloqueos y protestas impulsadas por el magisterio, que considera insuficientes algunas respuestas gubernamentales.

Durante el encuentro, autoridades educativas y representantes sindicales revisaron temas educativos y laborales, además de analizar apoyos para estudiantes oaxaqueños, como programas de útiles y uniformes escolares. El gobierno federal ha insistido en mantener abiertas las mesas de diálogo como vía para evitar una mayor escalada del conflicto.

Oaxaca: el epicentro del conflicto magisterial

Hablar de educación y protestas en Oaxaca es hablar de una historia compleja. La CNTE en la entidad ha sido protagonista de algunos de los movimientos sociales más relevantes del país, especialmente desde el conflicto magisterial de 2006, que transformó la vida política del estado.

Por ello, cualquier acercamiento entre autoridades y docentes suele interpretarse más allá de lo educativo: también tiene implicaciones políticas, sociales y económicas. Un acuerdo exitoso podría reducir tensiones en escuelas y calles; un desacuerdo, por el contrario, podría traducirse en nuevas movilizaciones y suspensión de actividades.

Entre la negociación y la presión social

Aunque el gobierno ha reiterado su disposición al diálogo, líderes de la CNTE han dejado claro que no abandonarán sus demandas históricas sin compromisos concretos. La organización insiste en temas como mejoras salariales, derechos pensionarios y mayor participación en decisiones educativas.

La presencia de Mario Delgado junto a Salomón Jara envía un mensaje político importante: Oaxaca sigue siendo una prioridad en la agenda educativa nacional y el conflicto magisterial continúa siendo uno de los mayores retos para la gobernabilidad del sector.

Lo que viene

El resultado de estas conversaciones podría marcar el rumbo de la relación entre el gobierno federal y la CNTE durante los próximos meses. Mientras algunos ven en el diálogo una oportunidad de acuerdos, otros consideran que todavía existen diferencias profundas difíciles de resolver.

Por ahora, la gran pregunta sigue abierta: ¿será esta reunión el inicio de soluciones concretas o solo una pausa momentánea dentro de un conflicto histórico?