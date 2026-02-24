Ebrard insiste: caída de "El Mencho" no solo es un golpe de seguridad... también podría fortalecer a México en el T-MEC

Ciudad de México, 24 de febrero de 2026 — El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, no se quedó en los aspectos de seguridad y ya está proyectando el impacto del operativo contra Nemesio "El Mencho" Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), hacia la agenda económica y comercial de México.

¿Qué significa para el T-MEC?

Ebrard aseguró que el operativo que terminó con El Mencho "demuestra cuál es la posición del gobierno de México para enfrentar a las organizaciones criminales" y que esto refuerza la percepción internacional sobre el Estado de Derecho en el país.

Según el funcionario, este tipo de acciones ayudan a contrarrestar narrativas críticas desde Estados Unidos que, hasta hace poco, sugerían tolerancia hacia el crimen organizado por parte del Gobierno mexicano. Esa percepción, explicó, "queda desacreditada" tras mostrarse una postura firme.

Ebrard fue más allá de la estrategia de seguridad: conectó directamente el abatimiento de El Mencho con beneficios potenciales para México en la revisión del T-MEC. Argumentó que:

Enviar un mensaje de firmeza institucional puede consolidar la confianza entre los socios comerciales de México.

Preservar el Estado de Derecho es clave para atraer inversión, facilitar el comercio y mantener reglas claras para las cadenas productivas.

Todo esto llega justo cuando se avecina la revisión del T-MEC, uno de los grandes pilares de la relación económica trilateral con Estados Unidos y Canadá.

"Este operativo no solo es un golpe de seguridad, sino una señal poderosa de que México está comprometido con el cumplimiento de la ley", señaló Ebrard durante una entrevista con medios tras un evento económico.

También lee: Día de la Bandera en México: historia, orgullo y celebraciones del 24 de febrero

Confianza con Estados Unidos: un factor clave

Más allá del impacto nacional, el secretario destacó que la operación contribuye a una relación de confianza con Estados Unidos, algo que beneficiaría las negociaciones y la cooperación económica hacia adelante. Ebrard recordó incluso críticas pasadas, cuando desde la Casa Blanca se acusaba a funcionarios mexicanos de ser "tolerantes con el narco", una narrativa que, dijo, hoy se desmantela.

Hacia dónde puede ir México

Aunque la discusión del T-MEC generalmente se centra en reglas de origen, aranceles y acceso a mercados, este giro —que vincula seguridad con comercio— abre un nuevo ángulo: la salud institucional del país como elemento de competitividad internacional. Muchos analistas opinan que acciones de este tipo pueden traducirse en más inversión, mejores relaciones comerciales y mayor certidumbre para exportadores e importadores mexicanos.