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Nación

CDMX busca incluir redes sociales en testamentos digitales

La diputada María del Rosario Morales Ramos presentó una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México para reformar el Código Civil y la Ley del Notariado, buscando integrar activos digitales en los procesos de herencia.

Por Staff / La Voz - 20 mayo, 2026 - 02:48 p.m.
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      CDMX quiere que tus redes sociales y archivos digitales formen parte de tu testamento

      La diputada María del Rosario Morales Ramos presentó en el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para reformar el Código Civil y la Ley del Notariado, con el fin de integrar activos digitales en los procesos de herencia.

      De aprobarse, redes sociales, plataformas de pago, archivos en la nube y otros contenidos electrónicos podrían formar parte de los testamentos. La propuesta busca modernizar el marco jurídico frente a la transformación tecnológica y evitar conflictos sucesorios por bienes intangibles en la era digital.

      ¿Qué propone la iniciativa de María del Rosario Morales?

      La diputada María del Rosario Morales Ramos, integrante de la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación, impulsa una iniciativa para incluir una categoría amplia de "bienes o derechos digitales" dentro de los procesos de herencia y sucesión. Entre los bienes digitales que podrían heredarse bajo esta iniciativa se incluyen:

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