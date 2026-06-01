Guardia Nacional dispara para detener auto

Un momento de alta tensión se vivió en la localidad de Platanillo, perteneciente a este municipio, cuando agentes de la División Caminos de la Guardia Nacional se vieron obligados a accionar sus armas de fuego para frenar la marcha de un vehículo particular que omitió la orden de detenerse.

De acuerdo con los primeros reportes, el automovilista desobedeció las señales de alto que le marcaron las fuerzas federales. Ante la negativa de cooperar y la continuación de la huida, los uniformados dispararon de forma dirigida contra las llantas delanteras de la unidad para neutralizar su avance y forzar su detención.

Estado actual de las investigaciones: Hasta este momento, los motivos que llevaron al conductor a esquivar el control policial siguen siendo una incógnita. Asimismo, las autoridades competentes no han presentado un balance oficial que confirme si el operativo dejó un saldo de personas heridas o bajo custodia.

Por su parte, la Guardia Nacional ha mantenido hermetismo y no ha emitido ningún comunicado institucional respecto a la actuación de sus elementos. Mientras tanto, el material visual del incidente se ha difundido con fuerza en espacios digitales, provocando diversas reacciones debido a la peligrosidad y el impacto de la intervención armada.