Mayo Zambada aceptará culpabilidad para evitar la pena de muerte

Ismael "Mayo" Zambada, histórico líder del Cártel de Sinaloa, ha decidido aceptar los cargos en su contra en Estados Unidos, sin llegar a juicio. De acuerdo con el periodista Arturo Ángel, será el próximo lunes cuando Zambada se presente ante el juez Brian Cogan para declararse culpable, en un acuerdo que le permitirá evitar la pena de muerte.

El excapo, detenido en 2024 y llevado a Estados Unidos en circunstancias que algunos califican de "secuestro", ha optado por aceptar su destino. Desde hace meses se manejaba la posibilidad de un juicio abreviado, luego de que fracasó su intento de ser repatriado a México. Su abogado, Frank Pérez, ya había señalado que Zambada no tenía interés en enfrentar un juicio prolongado y prefería asumir responsabilidad por un cargo que no implicara la pena capital.

La fiscalía estadounidense también mostró disposición a negociar, y según el diario El País, el propio Zambada habría entregado pruebas significativas que motivaron a las autoridades a considerar el acuerdo.

Aunque aún no se confirma públicamente, su asesor legal no descartó en abril que el Mayo pudiera compartir información clasificada con el gobierno estadounidense como parte de los términos del acuerdo.

De concretarse lo previsto, Zambada pasará el resto de su vida en prisión, evitando la ejecución pero cerrando definitivamente su historia como uno de los capos más influyentes del narcotráfico.