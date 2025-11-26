Ricardo Salinas Pliego pide más de mil millones por el Mazatlán FC

La venta del Mazatlán FC parece inminente, transacción por la que Ricardo Salinas Pliego pediría más de mil millones de pesos; esto es lo que sabemos sobre el tema de los Cañoneros.

Los problemas deportivos del equipo, además de los asuntos que afronta Ricardo Salinas Pliego, dueño del Mazatlán FC, motivarían al empresario a vender en una millonada al equipo.

¿Cuál es el precio de venta del Mazatlán FC?

Las versiones acerca de la venta del Mazatlán FC de Ricardo Salinas Pliego crecen, pero una de las voces más autorizadas en el periodismo deportivo, David Medrano, compartió información clave traducida en millones de pesos. David Medrano, en su columna "En la Mira", reveló que la venta del FC Mazatlán sería por encima de los mil millones de pesos, pues es el precio en que están valuadas franquicias como la del equipo cañonero. El periodista recordó que, el Querétaro se vendió en 120 millones de dólares, más de 2 mil millones de pesos, así que el valor del Mazatlán FC no puede ser inferior. "Cualquier franquicia que se venda en Liga MX estará por encima de ese precio", adelantó Medrano. Hablando en específico del Mazatlán FC, cuyo dueño es Ricardo Salinas Pliego, las ofertas deben superar ese precio para ser tomadas en cuenta.

¿Qué otros equipos están a la venta en la Liga MX?

El Mazatlán FC de Ricardo Salinas Pliego, no es el único equipo que estaría a la venta en la Liga MX, pues se sabe que León y Atlas también aguardan una buena oferta.