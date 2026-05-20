Movimiento Ciudadano se niega a alianzas: Jorge Álvarez Máynez en Sinaloa

A poco más de un año de que el escenario político comience a definirse rumbo a la gubernatura de Sinaloa en 2027, Movimiento Ciudadano (MC) ya marcó una postura clara: no buscará alianzas con otros partidos políticos y apostará por una estrategia centrada en perfiles ciudadanos y cercanía con la sociedad.
Durante una visita a Culiacán, el dirigente nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez descartó la posibilidad de construir coaliciones partidistas para competir por la gubernatura de Sinaloa, argumentando que muchas alianzas políticas han perdido su propósito original y se han convertido en acuerdos basados únicamente en intereses de poder.
¿Qué declaró Jorge Álvarez Máynez sobre las alianzas?
La decisión representa una apuesta política arriesgada, pero coherente con la narrativa que el partido naranja ha impulsado en distintos estados del país: competir sin depender de bloques tradicionales y construir candidaturas desde la ciudadanía. Según Máynez, el objetivo es fortalecer un proyecto respaldado por sectores sociales, empresarios, jóvenes y liderazgos locales, más allá de los acuerdos entre cúpulas partidistas.
¿Quiénes podrían ser los candidatos de MC en Sinaloa?
Aunque el partido aún no define una candidatura, el dirigente emecista dejó entrever algunos perfiles que podrían cobrar relevancia en el proceso político sinaloense. Entre ellos mencionó al empresario Juan Pablo Castañón, conocido por su paso al frente de organizaciones empresariales nacionales, así como a la diputada local Elizabeth Montoya, quien recientemente ganó visibilidad pública tras un ataque armado ocurrido a inicios de año junto al legislador Sergio Torres.
La mención de perfiles ciudadanos y empresariales parece confirmar una estrategia de MC para presentarse como una opción distinta frente a los partidos tradicionales, especialmente en un estado donde Morena mantiene fuerza política, mientras PRI, PAN y otras fuerzas aún exploran posibles coaliciones opositoras.
¿Cómo podría afectar la decisión de MC al panorama electoral?
La negativa de Movimiento Ciudadano a sumarse a alianzas podría modificar el equilibrio electoral en Sinaloa. En elecciones recientes, las coaliciones han sido clave para competir por gubernaturas; sin embargo, MC busca posicionarse como una tercera vía que atraiga a votantes inconformes con los bloques tradicionales.
Con el reloj político avanzando hacia 2027, la gran incógnita será si el partido naranja logra consolidar una candidatura suficientemente competitiva para enfrentar a las estructuras de Morena y a una eventual alianza opositora. Por ahora, el mensaje es contundente: en Sinaloa, Movimiento Ciudadano quiere competir solo y bajo sus propias reglas.