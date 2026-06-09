CDMX operará con home office y sin clases durante la inauguración del Mundial 2026

Con motivo de la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol 2026, el gobierno federal determinó la implementación de medidas especiales en la Ciudad de México para reducir la presión sobre los sistemas de movilidad y los servicios públicos durante la jornada del 11 de junio.

Mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a las dependencias de la administración pública federal ubicadas en la capital a privilegiar esquemas de teletrabajo y modalidades laborales flexibles. La disposición excluye únicamente a las actividades relacionadas con salud, seguridad e infraestructura.

Medidas administrativas para el evento

De acuerdo con el documento, la apertura del torneo internacional generará una mayor demanda en áreas como transporte, movilidad, seguridad y prestación de servicios, por lo que se consideró necesario adoptar medidas administrativas que permitan mantener la eficiencia de las funciones gubernamentales y contribuir al mejor funcionamiento de la ciudad durante el evento.

Además de las acciones dirigidas al sector público, el gobierno federal lanzó un exhorto a empresas privadas y organizaciones sociales con presencia en la Ciudad de México para que implementen esquemas de trabajo a distancia en actividades administrativas consideradas no esenciales.

Suspensión de actividades escolares

El decreto señala que estas medidas buscan favorecer la movilidad urbana y fortalecer la seguridad vial, promoviendo opciones como el teletrabajo y otras formas de organización laboral flexible conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo.

Asimismo, se contempla la suspensión de actividades escolares en todos los niveles educativos de la capital del país. La disposición incluye tanto a instituciones públicas como privadas, así como a universidades y centros educativos de la Ciudad de México.