Claudia Sheinbaum explica ayuda humanitaria a Venezuela tras terremotos

Gobierno de México mantiene envío de ayuda a Venezuela tras los terremotos; Sheinbaum detalla las donaciones

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó sobre la ayuda humanitaria que el Gobierno de México ha enviado a Venezuela tras los dos terremotos que devastaron al país sudamericano. Durante su conferencia mañanera de este jueves 2 de julio de 2026, Sheinbaum explicó que el apoyo continuará a Venezuela en los próximos días. Como con el envío de un buque de la Secretaría de Marina (Semar), el cual transportará los insumos reunidos en distintos centros de acopio del país, además de la asistencia que ya brinda la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). 'Se va a enviar un barco de Marina probablemente el día de mañana con acopio que se ha hecho en distintos lugares para poder seguir apoyando a Venezuela'

Acciones de la autoridad

El pasado 24 de junio de 2026, Venezuela fue sacudida por dos fuertes terremotos casi consecutivos: el primero de magnitud 7.2 y el segundo de 7.5. Ambos sismos han dejado más de 2 mil personas fallecidas y cerca de 50 mil desaparecidas.