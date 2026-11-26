La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa de reforma al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para acelerar adopciones y divorcios, fortalecer las pensiones alimenticias y establecer medidas urgentes contra la violencia vicaria.

La propuesta, anunciada este jueves 26 de noviembre, busca impedir que las disputas económicas prolonguen las separaciones o retrasen la protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes. Sheinbaum adelantó que enviaría el documento al Senado para su análisis y eventual aprobación.

¿Qué cambios propone la reforma?

Uno de los cambios centrales permitiría decretar el divorcio en una audiencia, mientras la discusión sobre los bienes continuaría por separado. El juez podría dictar medidas para conservar el patrimonio y proteger de inmediato la vivienda, custodia y convivencia de hijas e hijos.

La pensión alimenticia provisional se fijaría desde la admisión de la demanda. Para calcularla, el juzgador podría consultar información fiscal y bancaria sobre los ingresos reales de la persona obligada a pagar, con el propósito de evitar que oculte recursos.

Quien solicite alimentos también podría acudir al juzgado más cercano a su domicilio, una medida orientada a facilitar el acceso a la justicia.

Detalles sobre adopciones y violencia vicaria

En adopciones, la iniciativa contempla un juicio especial por abandono cuya primera audiencia se realizaría en 25 días. Antes de resolver, las autoridades tendrían que buscar a los padres y a la familia extendida, con participación de la Procuraduría de Protección desde el inicio.

El certificado de idoneidad para adoptar tendría un plazo de 45 días. También se plantea establecer la adopción plena e irrevocable en todo el país y eliminar la revisión automática en segunda instancia.

Otra vía permitiría la entrega voluntaria y segura de niñas o niños para adopción, sin sanciones por esa decisión y con intervención judicial. La resolución sobre la patria potestad se emitiría en diez días.

Contra la violencia vicaria, el proyecto propone medidas de protección en 24 horas, incluida la suspensión de convivencias y la restitución de hijas e hijos cuando exista riesgo. Excluiría la mediación con la persona agresora y permitiría escuchar a las víctimas sin su presencia.

La reforma también busca frenar demandas sucesivas utilizadas para hostigar a las madres y valorar conjuntamente las pruebas de procedimientos penales, familiares y administrativos.

Niñas, niños y adolescentes tendrían participación conforme a su edad y madurez, además de representación especializada. El proyecto prevé un procedimiento expedito para declarar la nulidad del matrimonio infantil, preservando los derechos alimentarios, patrimoniales y sucesorios.

Las medidas siguen siendo una propuesta. Su entrada en vigor requeriría la aprobación legislativa y la publicación correspondiente.