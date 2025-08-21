México Alcanza Récord en Inversión Extranjera Directa en 2025

Sheinbaum resalta récord histórico en inversión extranjera pese a aranceles

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este jueves que la inversión extranjera directa (IED) en México alcanzó un máximo histórico de 34 265 millones de dólares durante el segundo trimestre de 2025, gracias al impulso coordinado con la Secretaría de Economía. Esta cifra representa un incremento del 10.2 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En su conferencia matutina —denominada La Mañanera del Pueblo— Sheinbaum enfatizó con convicción: "Ni los aranceles pudieron con la economía mexicana", destacando la resiliencia del país frente a las presiones comerciales desde Estados Unidos.

La mandataria puso en perspectiva el crecimiento actual, al comparar el registro de 2025 con los 31 096 millones de dólares reportados en el segundo trimestre de 2024 y los 15 645 millones de 2017, señalando el doble crecimiento desde ese año.

Al recalcar los resultados alcanzados, Sheinbaum también desmontó el que llamó "mito neoliberal" que aseguraba que al subir el salario mínimo se dispararía la inflación y se alejaría la inversión extranjera. "Hoy vemos que cuando la gente vive mejor, la economía mejora y sigue habiendo inversiones", afirmó.