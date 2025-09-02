Movimiento Ciudadano perfila a Mariana Rodríguez y Colosio como candidatos para la gubernatura de Nuevo León

MONTERREY, Nuevo León — El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Baltazar Martínez, afirmó que, según "encuestas recientes", los dos perfiles mejor posicionados para encabezar la contienda por la gubernatura de Nuevo León en 2027 son Mariana Rodríguez y Luis Donaldo Colosio Riojas.

Mariana Rodríguez, reconocida por su intensa presencia mediática y figura en redes sociales, obtuvo un alto nivel de visibilidad como ex candidata a la alcaldía de Monterrey y como titular de Amar a Nuevo León. Por su parte, Colosio, actualmente senador, ex alcalde de Monterrey y con historial político sólido, también aparece como un contendiente significativo dentro del partido.

La inclusión de ambos nombres refleja la estrategia de MC de apostar por líderes reconocidos internamente, sin dependencias externas. Esta postura impulsa una disciplina orientada hacia candidaturas propias, con prioridad sobre alianzas amplias —en particular con el PRI, cuya posibilidad fue descartada por el partido.

MC busca capitalizar perfiles que combinen visibilidad pública (como el caso de Mariana Rodríguez) con trayectoria política institucional (como Colosio), para maximizar sus posibilidades dentro del panorama electoral del estado.

La situación política local agrega presión al panorama. Nuevo León vive en un contexto de tensión institucional tras la crisis generada por la licencia de Samuel García como gobernador en 2023, la controversia sobre su permanencia y el inicio de juicio político en su contra este año. Frente a ese escenario, MC busca consolidarse como una fuerza estable en la carrera hacia 2027.

Si bien aún no se ha definido un mecanismo formal de selección dentro del partido, estas menciones anticipan un proceso competido en el que la visibilidad, aceptación pública y experiencia política tendrán un papel clave.

En resumen, Movimiento Ciudadano perfila a Mariana Rodríguez y Luis Donaldo Colosio como sus cartas más fuertes rumbo a la elección estatal, apostando por una estrategia que privilegia perfiles propios y fortalece su autonomía frente a alianzas tradicionales.