Muere otra persona por rabia en Colima

COLIMA – La Secretaría de Salud del Estado de Colima ha confirmado un nuevo caso de rabia humana en la entidad, aunque el contagio se produjo en Jalisco. El paciente, quien fue mordido por un animal en mayo de este año, empezó a presentar síntomas varios días después, entre los que destacaban cansancio y entumecimiento. Sin embargo, fue solo a principios de agosto cuando sus síntomas empeoraron, y fue ingresado en un hospital en estado crítico, donde finalmente falleció.

El hombre recibió atención médica en Colima tras haber sido agredido por el animal portador del virus, pero a pesar de los esfuerzos por salvarlo, su salud se deterioró rápidamente. El caso fue confirmado el 17 de agosto, cuando fue trasladado al Hospital General del IMSS en Colima, pero lamentablemente murió poco tiempo después.

Aunque este es el segundo caso de rabia humana registrado en México en poco tiempo, tras la reciente muerte de un joven en Zacatecas, las autoridades de salud de Colima han tratado de tranquilizar a la población, aclarando que no se trata de una "oleada de contagios". De hecho, la última vez que se registró un caso de rabia humana en Colima fue en 1987, lo que refuerza la idea de que este caso es aislado.

Las autoridades subrayan que, a pesar de este caso aislado, la rabia sigue presente en el país, y es importante no bajar la guardia frente a este virus. En su comunicado, la Secretaría de Salud hizo un llamado a la prevención y recordó que las mordeduras de animales, especialmente de perros y murciélagos, siguen siendo la principal vía de contagio.