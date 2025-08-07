Mujer despierta justo antes de donar órganos en Estados Unidos

Mujer despierta tras 3 años en coma justo antes de que le extrajeran los órganos para donación

Un hecho insólito ha causado asombro en Estados Unidos: una mujer identificada como Danella Gallegos despertó después de permanecer en coma durante tres años, justo en el momento en que se preparaban para extraerle los órganos con fines de donación.

El caso, reportado por The New York Times, ocurrió en el Hospital Presbiteriano de Albuquerque, Nuevo México. Danella, quien en 2022 tenía 38 años y se encontraba en situación de calle, fue hospitalizada tras una emergencia médica grave que la dejó en estado de coma profundo.

Durante años, los médicos concluyeron que no había posibilidades de recuperación. Ante este diagnóstico, su familia autorizó la donación de órganos. Sin embargo, poco antes del procedimiento quirúrgico, un detalle inesperado cambió el rumbo de los acontecimientos.

Según relatan sus hermanas, notaron que lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Danella. Al comentar lo sucedido con el equipo médico, se les dijo que podía tratarse de una reacción involuntaria. No convencidas, las hermanas siguieron observando signos de movimiento.

Fue en la sala preoperatoria cuando ocurrió lo impensable: al ser estimulada por un médico, Danella respondió moviendo los ojos. El personal médico entonces confirmó que no se trataba de un simple reflejo, sino de una reacción consciente.

Este caso ha reabierto el debate sobre los diagnósticos en pacientes en coma y los procedimientos relacionados con la donación de órganos en situaciones de mínima conciencia.