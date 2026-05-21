Cártel de Sinaloa pierde 923 millones tras desmantelamiento de narcolaboratorios en Sinaloa

Desmantelan 3 narcolaboratorios de Los Mayos en Sinaloa; aseguran 4 toneladas de metanfetamina. La incautación representa una afectación económica estimada superior a 923 millones de pesos para estructuras delictivas, señaló el Gabinete de Seguridad.

En dos acciones diferentes, autoridades federales localizaron y desmantelaron tres narcolaboratorios en los poblados de Los Haros y Los Cedritos, en Sinaloa. El personal incautó más de cuatro toneladas de metanfetamina —tanto terminada como en proceso de elaboración— y precursores químicos.

Acciones de la autoridad

Los laboratorios clandestinos eran utilizados para la elaboración de drogas sintéticas y se presume que estarían vinculados a la facción de Los Mayos, del Cártel de Sinaloa. La afectación económica estimada a la delincuencia organizada asciende a más de 923 millones de pesos.

En el poblado Los Haros, se localizó y neutralizó un laboratorio clandestino, donde se aseguraron aproximadamente cuatro mil kilos de metanfetamina, 4 mil 500 litros y 200 kilos de diferentes sustancias y precursores químicos, así como material diverso empleado para la elaboración de drogas sintéticas.

Detalles confirmados

En el poblado de Los Cedritos fueron localizados dos laboratorios; en el primero fueron localizados 400 litros de ácido acético, así como mil 200 kilogramos de sosa cáustica y diversas herramientas.

En el tercer laboratorio fueron localizados 200 kilos de metanfetaminas, 450 kilos de producto en secado, 400 litros de producto mezclado, así como tres mil litros de precursores líquidos, mil litros de tolueno, 653 kilos de sosa cáustica y 375 kilos de ácido tartárico, así como herramientas y accesorios de trabajo.