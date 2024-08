No hay cooperación de EU con México en detención de "El Mayo": AMLO

Estados Unidos y México no tienen cooperación en el caso de la detención de Ismael "El Mayo" Zambada y la información otorgada al gobierno mexicano es "muy elemental", dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario indicó durante su conferencia de prensa que el gobierno estadounidense no ha brindado a México más información sobre la detención del Zambada y Joaquin Guzmán López .

Vamos a esperar más tiempo, pero en efecto no han entregado información suficiente, vamos a decir, entregaron una información muy, muy elemental, muy general", dijo.

No habido más, sólo un avión clonado sabemos que no salió de Hermosillo porque la Fiscalía de México está haciendo la investigación que le corresponde, pero no hay cooperación de parte del gobierno de Estados Unidos en este caso, no nos han dado información suficiente".

EU no ha informado del piloto en detención de ´El Mayo´: López Obrador

López Obrador destacó que Estados Unidos no ha informado qué pasó con el piloto, quién era y si participaron agencias extranjeras.

Y desde luego qué saben de dónde salió el avión, y queremos saber más sobre la negociación; si fue un acuerdo o cómo llega declarar el abogado del señor Zambada de que lo habían detenido, saber bien todo esto", dijo.

AMLO confía que EU informe bien sobre caso de ´El Mayo´

El mandatario fue cuestionado sobre si emitirá una nota diplomática a Estados Unidos por la falta de información sobre la detención.

Yo estoy seguro que van a informarnos bien y nosotros vamos a informarle. porque la vida pública tiene que ser cada vez más pública, si hay cosas que se deben de manejar en sigilo, pero no todo, el pueblo tiene el derecho a estar informado. Además es un asunto delicado, porque no queremos confrontación entre bandas", indicó.