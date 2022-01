"No me importa el dinero y tampoco tengo tanto apego al poder": asegura AMLO

CIUDAD DE MÉXICO. – Durante la conferencia de prensa Mañera, el presidente Andrés Manuel Obrador, afirmó que para él lo más importante en su vida, no es ni el dinero, ni el apego al poder, asimismo aseguró que seguirá adelante la transformación del país, les guste o no a sus adversarios,

"Vamos adelante con la transformación del País, aunque no les guste a los que se sentían dueños de México, ni a la prensa vendida o alquilada o a los intelectuales orgánicos alcahuetes del régimen de corrupción", señaló enfático Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, AMLO mandó un mensaje a sus adversarios, quienes han cuestionado la honestidad del gobierno y aseguró que a él no le interesa el dinero y tampoco tiene tanto apego al poder.

"El poder solo tiene sentido, se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. El poder es humildad y el poder es poder decir adiós en su momento. y también no todo el que tiene es malvado. Hay quien ha hecho su patrimonio con esfuerzo, con trabajo en conformidad con la ley. Estoy en contra de la riqueza mal habida, me molesta la corrupción, me indigna la corrupción", expresó.