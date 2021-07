"No se caiga en ninguna provocación" AMLO hace llamado a habitantes de Aguililla

Nación

AMLO reiteró su llamado a los pobladores de Aguililla a no responder a las agresiones y mantener la paz en la zona

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su llamado a la población de Aguililla, Michoacán a no caer en ningún tipo de provocación del crimen organizado, que mantiene sitiada la zona. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, AMLO aseguró que serán atendidos por la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez.

.

"Vuelvo a hacer un llamado, que no se caiga en ninguna provocación, que se puede vivir con dignidad, sin pobreza, que es lo que estamos procurando con todos los programas del Bienestar y que en todo caso preferible heredar a los hijos pobreza pero no deshonra y que el que tenga necesidad de trabajo, tendrá trabajo y el joven que no tiene un empleo, tendrá empleo, ese es el plan para Aguililla y para todo México", sostuvo.

.

López Orbador destacó que es preciso atender las necesidades de los jóvenes mexicanos para evitar que sean enganchados por el crimen organizado. "Nada de dejar a los jóvenes en el desamparo para que los enganchen y se los lleven a trabajar como halcones". Asimismo, hizo un reconocimiento a los elementos de las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional por actuar con responsabilidad y respetando los derechos humanos.

Por otra parte, señaló que Aguililla tiene la instrucción de no responder a las provocaciones del crimen organizado destacó que el programa de bienestar integral en la comunidad.